Der Mann aus Texas
Der Mann aus Texas
Als der ehemalige Sheriff Jess Carlin erfährt, dass sein Bruder – ein friedliebender Zeitungsmann – in Rimrock ermordet wurde, brennt in ihm nur noch ein Gedanke: zurückreiten, egal wie viele Colts zwischen ihm und der Wahrheit stehen. Carlin, der sich im mexikanischen Exil vor einer falschen Anschuldigung versteckt hielt, sattelt seinen Hengst und überschreitet die Grenze – hinein in ein Land, das längst vom Gesetz der Furcht regiert wird. In Rimrock herrscht der skrupellose Saloonkönig Luke Starr, dessen Macht bis in die verstaubten Straßen und die Herzen eingeschüchterter Bürger reicht. Carlin findet Verbündete im Schatten: die mutige Kit O’Neal und Menschen, die wieder Hoffnung spüren, als ein Mann zurückkehrt, der keine Angst mehr kennt. Als Jess den entscheidenden Beweis für Starrs Schuld in Händen hält, wird aus der Stadt ein Pulverfass. Der finale Übergang vom Flüstern zur Schießerei ist unausweichlich: Im Saloon von Rimrock entscheidet sich alles – zwei Männer, zwei Colts, ein unausweichliches Ende.