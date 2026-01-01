Der maskierte Mörder von Georgia | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Der maskierte Mörder von Georgia | True Crime Doku
Eine Reihe von bizarren Schießereien terrorisiert die Kleinstadt East Point, Georgia, und fordert zwei Tote und zwei Schwerverletzte. Während die Zahl der Toten immer weiter ansteigt, verhöhnt der Mörder die Strafverfolgungsbehörden mit mysteriösen Notizen. Die FBI-Agenten glauben schon bald, dass der Schütze immer weitermachen wird, bis er tot oder hinter Gittern ist. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.