Der Master Plan | True Crime Doku
Eine FBI-Untersuchung wegen Verdachts der Korruption innerhalb der Polizei und eine lokale Morduntersuchung verknüpfen sich, als herauskommt, dass der Mord von einem Mobster begangen wurde, der bereits im Visier des FBI stand. In einer groß angelegten Undercover-Operation werden 55 Kriminelle verhaftet, darunter ein ehemaliger Polizeichef und ein Lieutenant der Cook County Police. Doch die ganze Ermittlung wird jäh gestoppt, als die Washington Post die Operation publik macht. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. #thefbifiles #truecrime #fbifilesdeutschland