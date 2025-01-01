Der neue BMW M5 🔥 | Breiter, schneller, mächtiger | Exklusiv enthüllt
Der neue BMW M5 🔥 | Breiter, schneller, mächtiger | Exklusiv enthüllt
Der neue M5 setzt Maßstäbe in Effizienz, Power und Macht als erster Plug-in-Hybrid seiner Art. Die Kombination aus V8-Emotionalität und dem E-Punch ist eine perfekte Symbiose. Satte 727 PS machen ihn zum stärksten M5 aller Zeiten, wobei 585 PS aus dem Verbrennungsmotor und 197 PS aus dem Elektromotor stammen. Sein breiterer Bau im Vergleich zum Vorgänger verleiht ihm eine allmächtige Präsenz, die sofort alle Blicke auf sich zieht. 🫣 Als großer M5-Fan war es für mich ein absolutes Highlight, dass wir exklusiv mit Chef-Entwickler Dirk Häcker einen ersten Blick auf den M5 vor der Markteinführung im Studio werfen konnten. Da wir das Auto selbst noch nicht fahren durften, haben wir Dirk Häcker mit einigen Fragen rund um Performance, Technik und Neuerungen durchlöchert. Am Ende des Videos stellt sich nur eine Frage: Wie sehr will ich jetzt einen neuen BMW M5 haben? 👀