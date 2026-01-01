Der Rachefeldzug von Danny Ray Horning | True Crime Doku
Als Danny Ray Horning nach einem missglückten Banküberfall aus dem Gefängnis ausbricht, ist seine Mission klar. Er muss Rache an denen üben, die ihm das angetan haben, und zwar an der Polizei. Auf seiner Flucht wird er zum Mörder und nimmt viele Geiseln, aber kann er gefasst werden? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.