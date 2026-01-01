Der rosarote Panther
111 Min.Ab 12
111 Min.Ab 12
Der rosarote Panther
Regisseur Blake Edwards schrieb mit seiner "Der rosarote Panther"-Reihe Filmgeschichte und engagierte mit Robert Wagner und Peter Sellers die Schauspiel-Elite Hollywoods: Das diebische Phantom reist in ein italienisches Örtchen, um dort einen mächtigen rosaschimmernden Diamanten - den sogenannten rosaroten Panther - in seinen Besitz zu bringen. Inspektor Clouseau heftet sich an die Fersen des Verbrechers, um ihn endlich dingfest zu machen.