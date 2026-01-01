Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Der Rücktritt

Der Rücktritt

87 Min.Ab 0
SAT.1 emotions87 Min.Ab 0
Joyn+
SAT.1 emotions
Der Rücktritt

Der Rücktritt

17. Februar 2012: An der Seite seiner Ehefrau Bettina erklärt Bundespräsident Christian Wulff im großen Saal von Schloss Bellevue seinen Rücktritt. Hinter dem Ehepaar liegen 68 Tage, seit Wulff von einer geplanten Enthüllungsgeschichte der BILD-Zeitung erfuhr. 68 Tage, in denen der Druck der Medien auf den Bundespräsidenten immer mehr zunahm. 68 Tage, die die Aufhebung der Immunität nach sich zogen. 68 Tage Ringen um das Amt als Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland.

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 2014
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1 emotions
Copyrights:
© SAT.1 emotions