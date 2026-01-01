Der „Schlächter von Mons“: FBI jagt blutrünstigen Serienmörder | True Crime Doku
Der „Schlächter von Mons“: FBI jagt blutrünstigen Serienmörder | True Crime Doku
Als FBI-Spezialagent Mike Clarke eine Untersuchung eines albanischen Serienmörders beginnt, führen seine Bemühungen in die Bronx und zu dem ungelösten Mord an Mary Beal. Die NYPD und das FBI sind auf der Jagd nach einem möglichen interkontinentalen Mörder, der es auf Frauen abgesehen hat. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.