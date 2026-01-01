Der schockierende Fall Jimmy Ryce | True Crime Doku
Der schockierende Fall Jimmy Ryce | True Crime Doku
Als der 9-jährige Jimmy Ryce von seiner Bushaltestelle verschwindet, wissen seine Eltern, dass etwas nicht stimmt. Eine Hellseherin hat eine Vision davon, was mit Jimmy passiert ist, aber nur das FBI kann in dieser herzzerreißenden Geschichte für Gerechtigkeit sorgen. Kann Jimmy gefunden werden, bevor ihm das Schrecklichste zustößt? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.