Der Serienmörder von Bellevue: Seine tödlichen Rituale
In der beschaulichen Gemeinde Bellevue in Washington versetzen grausam inszenierte Leichenfunde die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Ein Serienmörder drapiert seine Opfer rituell an Tatorten, hinterlässt jedoch kaum verwertbare Spuren für die Ermittler. Erst modernste DNA-Analysen und die Hartnäckigkeit der Forensiker führen zu einem charismatischen Verdächtigen, der ein erschreckendes Doppelleben führt. In Michigan erschüttert die Leiche einer schwangeren Ehefrau eine ganze Gemeinde. Die Ermittler stoßen auf ein komplexes Geflecht aus Betrug, einer heimlichen Affäre mit einer Richterin und einem perfiden Alibi, das erst unter dem Mikroskop in sich zusammenbricht. Winzige Blutspritzer auf einem Hemd liefern schließlich die Antwort auf die Frage nach Schuld oder Unschuld. ‼️ ℹ️ Wichtiger Hinweis zu häuslicher Gewalt und Femiziden ℹ️ ‼️ Hilfe bei Gewalt gegen Frauen: Wenn du oder jemand, eine, die du kennst, von Gewalt betroffen ist, findest du anonyme und kostenlose Unterstützung. Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ist rund um die Uhr unter der 116 016 erreichbar.