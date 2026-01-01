Der Sommer, als ich fliegen lernte
Der Sommer, als ich fliegen lernte
Die zwölfjährige Sofia ist alles andere als begeistert, als sie die Sommerferien mit ihrer Oma auf der kroatischen Insel Hvar verbringen soll. Statt Spaß mit ihren Freunden erwarten sie fehlendes Internet, ungewohnte Umgebung und die Geschichten zweier älterer Verwandter. Anfangs scheint der Urlaub ein einziges Desaster zu sein. Doch je mehr Zeit Sofia auf der Insel verbringt, desto mehr entdeckt sie die Schönheit des einfachen Lebens. Sie schließt neue Freundschaften, erlebt ihr erstes Verliebtsein und gerät in aufregende Abenteuer. Gleichzeitig stößt sie auf ein lange verborgenes Familiengeheimnis, das ihre Sicht auf die Vergangenheit und auf sich selbst verändert. Warmherzig, humorvoll und einfühlsam erzählt „Der Sommer, als ich fliegen lernte“ vom Erwachsenwerden, von Familie und von einem Sommer, der alles verändert.