Der Tag der Abrechnung
Der Tag der Abrechnung
Nach elf Jahren in der Wildnis kehrt Büffeljäger Jonas Trapp zurück in seine Heimat, reich an Erfahrung und hart erarbeiteten Dollars – und läuft direkt in eine brutale Intrige. Drei Männer halten ihn für einen Viehdieb, das verachtetste Verbrechen des Westens, und berauben, misshandeln und brandmarken ihn erbarmungslos. Doch Jonas überlebt und schwört Rache. Als er erfährt, dass auch sein privates Glück zerstört wurde, ist sein Entschluss endgültig: Er wird jeden einzelnen Schuldigen zur Strecke bringen. Mit der stoischen Härte eines Mannes, dem alles genommen wurde, reitet er durch eine Welt voller Lügen, Gier und feiger Täter, die glauben, sich hinter Macht und Respekt verstecken zu können. Trapp folgt ihren Spuren wie ein Jäger, der den Wind lesen kann. Einer nach dem anderen gerät ins Fadenkreuz seines Zorns – und niemand weiß, aus welchem Schatten er zuschlagen wird.