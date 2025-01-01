Der Truck Stop Killer: Robert Ben Rhoades | True Crime Doku
Im Jahr 1990 lief ein 14-jähriges Mädchen von zu Hause in Texas weg und verschwand; sechs Monate später wurde ihre Leiche Hunderte von Meilen entfernt in einer Scheune in Illinois gefunden. Die Ermittler kamen einem Trucker auf die Spur, den sie für über 50 Morde verantwortlich machten. Die Ermittler wussten, dass sie diese Bedrohung auf den Autobahnen stoppen mussten und holten das FBI zur Hilfe. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!