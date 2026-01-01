Der weiße Sohn der Sioux - The Savage
Der weiße Sohn der Sioux - The Savage
Nach einem blutigen Überfall auf seinen Wagenzug überlebt nur Jim Aherne Jr. (Charlton Heston). Die Sioux nehmen ihn auf, geben ihm den Namen War Bonnet und erziehen ihn zum Krieger. Jahre später droht ein neuer Konflikt: Goldfunde in den Black Hills gefährden den Friedensvertrag. War Bonnet wird als Vermittler zum Fort geschickt, doch Misstrauen und Hass kochen hoch. Zwischen zwei Welten hin- und hergerissen, rettet er Soldaten, verliebt sich in die mutige Tally, und kämpft gegen Intrigen im eigenen Stamm. Als seine Schwester Luta stirbt, eskaliert die Gewalt – War Bonnet führt die Sioux in einen Hinterhalt. Doch im entscheidenden Moment erkennt er, dass Rache beide Seiten zerstört. Mit Mut und Opferbereitschaft versucht er, ein Massaker zu verhindern.