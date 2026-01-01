Der zweite Weltkrieg – Die besten U-Boote
82 Min.Ab 6
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Der zweite Weltkrieg – Die besten U-Boote
Die deutsche Kriegsmarine begann 1936 mit dem Aufbau einer modernen U-Boot-Flotte. Die Hauptaufgabe der deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg bestand in der Versenkung gegnerischer Konvois und Geleitzüge, um die Zufuhr von Versorgungs- und Kriegsgütern nach Großbritannien zu unterbinden. Doch darüber hinaus sind sie selbst bis vor die Ostküste der Vereinigten Staaten vorgestoßen und waren anfangs eine gefürchtete Waffe im Seekrieg. Unvergessen sind die Einsätze der legendären UBoot-Kapitäne Prien, Kretschmer und Schepke, die mit waghalsigen Manövern beeindruckende Kämpfe für sich entschieden.