Desert Saints
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Desert Saints
Arthur Banks ist ein eiskalter Auftragskiller. Zunächst macht er eine möglichst labile Frau zu seiner Komplizin, überlässt ihr die Drecksarbeit und beseitigt sie anschließend. Eine perfekte Methode - bis jetzt. Denn mittlerweile sind ihm die FBI-Agenten Scanlon und Marbury dicht auf den Fersen. Als Banks an einer Tankstelle die junge Bennie aufgabelt, nimmt er sie kurzerhand mit. Auf dem einsamen Weg durch die Wüste kommen Banks und Bennie sich unweigerlich näher.