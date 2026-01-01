Deutsche Rekorde des 20. Jahrhunderts - Zeppelin - Ein deutscher Traum
60 Min.Ab 16
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Deutsche Rekorde des 20. Jahrhunderts - Zeppelin - Ein deutscher Traum
Viel Unsinn ist in TV-Produktionen über den Brand der „Hindenburg“ verbreitet worden. In diesem Film wird keine weitere Verschwörungstheorie ausgebreitet, sondern wir lassen altes Filmmaterial aus Privatbesitz sprechen. Gedreht haben seit 110 Jahren Beschäftigte der Zeppelin-Werke, Besatzungsmitglieder und Schaulustige. Nach einer schrecklichen Katastrophe erleben wir Triumphe, die den Grafen Zeppelin wieder aufrichten. So eröffnet sich ein ganz anderer Blick auf die Geschichte des Zeppelins, und wir können nachfühlen, warum die Luftschiffe zu einem grandiosen Traum der Deutschen wurden.