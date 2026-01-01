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Deutz-Fahr: Die grünen Helden

Deutz-Fahr: Die grünen Helden

68 Min.Ab 0
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Deutz-Fahr: Die grünen Helden

Deutz-Fahr: Die grünen Helden

Moderne Landtechnik trifft auf echte Leidenschaft: Dieser Film zeigt eindrucksvoll, warum Deutz-Fahr-Traktoren seit Jahrzehnten für Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung stehen. Unter dem Motto „Vernunft führt weiter“ erleben Sie den Einsatz neuester Maschinen in realen Arbeitssituationen – vom frisch ausgelieferten Agrotron 6190 TTV bis hin zu kraftvollen Spitzenmodellen wie dem 7250 TTV. Ob beim Pflügen, Eggen oder im harten Fahrsiloeinsatz – die Traktoren beweisen ihre Stärke und Vielseitigkeit unter praxisnahen Bedingungen. Gleichzeitig stehen die Menschen im Mittelpunkt: Landwirte, die ihren Maschinen vertrauen und sie täglich im Einsatz haben, erzählen von ihrer Begeisterung. Auch ungewöhnliche Beispiele, wie ein individuell umgestalteter Traktor oder ein kleiner, aber leistungsstarker Helfer im Erntebetrieb, zeigen die Vielfalt der Deutz-Welt. Authentisch, spannend und nah am Geschehen vermittelt der Film ein lebendiges Bild moderner Landwirtschaft. Ein Muss für Technikfans und Praktiker gleichermaßen.

Produktion:
DE, 2014
Altersfreigabe:
0
Sender / Lizenzgeber:
FarmLandTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH