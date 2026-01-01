Deutz - Traktoren fürs Leben
Deutz - Traktoren fürs Leben
Von den Anfängen mit Nicolaus Otto bis zu leidenschaftlichen Sammlern der Gegenwart erzählt dieser Film die faszinierende Geschichte der Deutz-Traktoren. Was 1864 mit der „Gasmotoren-Fabrik Deutz AG“ begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte deutscher Ingenieurskunst, die bis heute Menschen begeistert. Im Mittelpunkt stehen nicht nur legendäre Maschinen, sondern vor allem ihre Besitzer: Sammler, Landwirte und Tüftler, die ihre Oldtimer mit Hingabe pflegen und im Alltag einsetzen. Eine Zeitreise führt zu seltenen Modellen, beeindruckenden Prototypen und authentischen Einblicken in das Leben rund um die kultigen Schlepper. Ob Oldtimer-Treffen, harte Feldarbeit oder persönliche Erinnerungen – dieser Film verbindet Technik, Geschichte und Emotion auf eindrucksvolle Weise. Ein Muss für Liebhaber klassischer Traktoren und alle, die echte Begeisterung für Maschinen spüren möchten.