Diabolisch
108 Min.Ab 16
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Diabolisch
Sie könnten gegensätzlicher nicht sein: Mia Baran, sensibel und zerbrechlich, lebt in permanenter Angst vor ihrem Mann Guy. Nicole Horner hingegen ist kühl, berechnend und seine selbstbewusste Geliebte. Was die beiden Frauen verbindet, ist ein Mann, der sie beide quält – ein brutaler, manipulativer Tyrann ohne Gewissen. Getrieben von Verzweiflung und Rache schließen Mia und Nicole einen unheilvollen Pakt. Gemeinsam schmieden sie einen scheinbar perfekten Plan, um Guy endgültig loszuwerden. Doch nach der Tat beginnt ein Albtraum aus unerklärlichen Ereignissen, verstörenden Andeutungen und wachsendem Misstrauen. Was als Befreiung gedacht war, entwickelt sich zu einem tödlichen Psychospiel, in dem nichts mehr ist, wie es scheint.