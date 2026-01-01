Diavlo - Ausgeburt der Hölle
Diavlo - Ausgeburt der Hölle
Die junge Krankenschwester Cherry Holly nimmt einen scheinbar harmlosen Pflegeauftrag an: In einem abgelegenen Haus soll sie sich um einen bettlägerigen, geheimnisvollen alten Mann kümmern, der früher als hellseherisches Medium bekannt war. Abgeschnitten von der Außenwelt und umgeben von einer schweigsamen Familie, beginnt Cherry bald, beunruhigende Dinge wahrzunehmen. Unheimliche Geräusche, düstere Visionen und verstörende Träume lassen erahnen, dass in dem Anwesen etwas zutiefst Böses lauert. Je länger Cherry bleibt, desto stärker wird sie mit verdrängten Erinnerungen aus ihrer eigenen Kindheit konfrontiert. Offenbar ist sie nicht zufällig ausgewählt worden, denn ihre Vergangenheit scheint eng mit den dunklen Mächten verbunden zu sein, die das Haus beherrschen. Während der Zustand ihres Patienten immer bedrohlicher wirkt, verdichten sich die Hinweise auf einen uralten Fluch, der nach einem Opfer verlangt. Cherry steht vor einer Entscheidung, die sie unwiderruflich an das Schicksal des Hauses bindet.