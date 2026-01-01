Die 5 grausamsten Mörder Englands | 3,5h True Crime Doku
210 Min.Ab 16
210 Min.Ab 16
Die 5 grausamsten Mörder Englands | 3,5h True Crime Doku
In dieser Doku werden die fünf grausamsten Mordfälle Englands beleuchtet, die die Nation erschüttert haben. Vom mysteriösen Mord an einer jungen Frau bis hin zu Verbrechen, die das Land in Angst versetzten – diese Fälle haben die britische Kriminalgeschichte geprägt und sind bis heute entweder ungelöst oder erschreckend gut dokumentiert. Mit dramatischen Rekonstruktionen, spannenden Interviews und tiefgehenden Ermittlungsberichten taucht die Doku in die dunklen Details dieser grausamen Verbrechen ein. Was trieb die Täter zu ihren Taten? Wer waren die Opfer, und wie haben diese Verbrechen das Land verändert?