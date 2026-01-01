Die Abenteuer von Pepper und Paula
Die Abenteuer von Pepper und Paula
Paula lebt für ihren Job in einem Vergnügungspark, doch die Zukunft des Parks steht auf dem Spiel. Während die Besucherzahlen sinken und die Sorgen wachsen, scheint jede Hoffnung verloren. Dann begegnet Paula dem streunenden Hund Pepper. Durch die außergewöhnliche Freundschaft gewinnt sie neuen Mut und fasst einen mutigen Entschluss: Sie will an einem großen Wettbewerb teilnehmen. Gemeinsam stellen sich Paula und Pepper Herausforderungen, die weit über Ruhm und Anerkennung hinausgehen. Es geht um den Erhalt des Parks, das Verwirklichen von Träumen und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten. Mit Treue, Zusammenhalt und einer großen Portion Herz beweisen die beiden, dass wahre Freundschaft Berge versetzen kann. Basierend auf einer wahren Geschichte und ausgezeichnet mit dem Dove Award erzählt Die Abenteuer von Pepper & Paula eine bewegende Familiengeschichte über Hoffnung, Mut und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier.