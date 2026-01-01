Die Abservierer
105 Min.Ab 12
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Die Abservierer
Die Polizisten Chris und Bill haben einen Einsatz total in den Sand gesetzt und werden deswegen von ihrem Vorgesetzten zu einem Strafeinsatz verdonnert: Sie sollen die reiche Familie O'Hara rund um die Uhr überwachen, um herauszufinden, ob sie der flüchtigen Kronzeugin Lu Unterschlupf gewährt. Zu Chris' und Bills großem Verdruss wird ihnen auch noch die Staatsanwältin Gina Garrett vor die Nase gesetzt - doch damit nicht genug: Zur Tarnung müssen sie Familie mit ihr spielen ...