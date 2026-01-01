Die besten Kampfflieger des 2. Weltkrieges – Fliegende Festungen
Die besten Kampfflieger des 2. Weltkrieges – Fliegende Festungen
Die Herrschaft der Lüfte war während des 2. Weltkriegs ein wichtiger Punkt, um den Krieg zu gewinnen. Von dem Krieg in England zum anhaltenden Luftangriff über Europa. Dies ist die Geschichte der Männer und Maschinen, die jeden Tag für den Frieden kämpften. Mit den Kommentaren von denen, die daran beteiligt waren, ist diese Serie ein faszinierender Rückblick auf die unglaubliche Tapferkeit der Piloten, die den endgültigen Sieg nach Europa brachten. - B-17 Flying Fortress - Fliegende Festung - B-24 Liberator - Der Befreier - P-47 Thunderbolt - Der Donnerschlag