Die besten Kampfflieger des 2. Weltkrieges – Männer und Kampfflieger
56 Min.
56 Min.Ab 0
Die Herrschaft der Lüfte war während des 2. Weltkriegs ein wichtiger Punkt, um dem Krieg die entscheidende Wendung zu geben. Von Luftkrieg in England zum anhaltenden Luftangriff über Europa: Dies ist die Geschichte der Männer und Maschinen, die jeden Tag für den Frieden in Europa kämpften. Mit den Kommentaren von denen, die daran beteiligt waren, ist diese Serie ein faszinierender Rückblick auf die unglaubliche Tapferkeit der Piloten, die den endgültigen Sieg nach Europa brachten. - Der Luftkrieg - B-29 Superfortress - P-38 Lockheed