Die Bestie der Wildnis
Die Bestie der Wildnis
Texas, 1878. Die Grenze ist rau, das Land ungezähmt – und zwischen Fort Clark und den Apachen brodelt es. Zivilscout Ed Bannon, ein Einzelgänger mit Vergangenheit unter den Indianern, traut den Friedensverhandlungen nicht. Als der junge, gebildete Apachenführer Toriano aus dem Osten zurückkehrt, sieht Bannon in ihm eine Gefahr – einen Mann, der Krieg unter dem Deckmantel des Friedens plant. Während die Armee auf Diplomatie setzt, verfolgt Bannon eigene Wege. Er wird entlassen, doch als die Apachen angreifen, kehrt er zurück. Die Lage eskaliert, als Toriano das Fort bedroht und sich als Anführer eines Aufstands inszeniert. Bannon stellt sich ihm in einem letzten Duell – Mann gegen Mann, Wahrheit gegen Täuschung. Der Sieg bringt keine Erlösung, aber Klarheit: Der Krieg war nie fern, nur gut getarnt. Und in der Wildnis zählt am Ende nicht das Wort, sondern der Wille zu überleben.