Die BLUTIGE Geschichte von Mont-Saint-Michel | Wunderwerke der Weltgeschichte
Die BLUTIGE Geschichte von Mont-Saint-Michel | Wunderwerke der Weltgeschichte
Vor der Küste der Normandie, in einer Bucht mit einem der größten Tidenhübe Europas, erhebt sich der Mont-Saint-Michel. Das weltberühmte Gebäude ist nicht nur eine kunstvoll errichtete Abtei, sondern auch eine uneinnehmbare Festung. Jährlich lockt es drei Millionen Besucher an, doch es birgt selbst heute noch viele Geheimnisse. Mithilfe modernster Technik wollen Experten das Bauwerk nun bis ins kleinste Detail erforschen und so die Lücken in seiner faszinierenden Geschichte schließen. Ancient Superstructures enthüllt die Geheimnisse hinter der Chinesischen Mauer, Jordaniens Felsenstadt Petra, der Inka-Stadt Machu Picchu und der französischen Inselabtei Le Mont Saint-Michel. Diese uralten Wunder wurden immer wieder unter die Lupe genommen und stecken doch noch voller Geheimnisse. Die Serie wirft ein neues Licht auf historische und bauliche Rätsel, indem sie diese aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet - von Satellitenbildern bis hin zu Makro- und Mikroskopebenen.