Die Braut des Prinzen
99 Min.Ab 6
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Die Braut des Prinzen
Die schöne Buttercup und der Stallbursche Westley lieben sich. Als Westley in die Welt zieht, um sein Glück zu machen, wird sein Schiff von Piraten gekapert. Im Glauben, ihr Geliebter sei tot, wird Buttercup zur Braut des Prinzen Humperdinck. Der führt jedoch Böses im Schilde. Plötzlich taucht aber ein gefürchteter Pirat auf, um Buttercup zu helfen. Gemeinsam mit dem riesigen Fezzik, dem schlauen Vizzini und dem Schwertkämpfer Inigo Montoya trotzt er vielen Gefahren, um die Schöne zu retten.