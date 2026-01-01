Die brutalsten Schlachten: Kampf um jede Insel | Der Pazifikkrieg
Nachdem die USA im Sommer 1942 ihre Dominanz zur See wiederhergestellt haben, beginnt ein blutiger Zermürbungskrieg. Insel für Insel rücken die US-Truppen vor. Doch obwohl bald absehbar ist, dass Japan den Konflikt nicht mehr gewinnen kann, geht der Krieg im Pazifik in unvorstellbarer Härte weiter. Nach gewaltigen Verlusten auf beiden Seiten stehen die USA im Frühjahr 1945 kurz vor der Invasion des Inselreiches. Eine Kapitulation kommt für die kaiserliche Generalität allerdings nicht infrage... Der Zweite Weltkrieg war die bislang größte militärische Auseinandersetzung in der Historie der Menschheit. Durch die Kämpfe im Pazifik stand zwischen 1941 und 1945 sogar ein ganzer Ozean in Flammen. Anhand seltenen Filmmaterials, das meist an vorderster Front von den Soldaten selbst gedreht wurde, erzählt diese dreiteilige Reihe die Geschichte des gewaltigen Konfliktes fernab von Europa. Vor allem Amerikaner und Japaner lieferten sich blutige Schlachten. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.