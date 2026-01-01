Die CLAAS Mähdrescher Story
Die CLAAS Mähdrescher Story
Seit 75 Jahren prägt CLAAS die Entwicklung des Mähdruschs wie kaum ein anderes Unternehmen. Diese eindrucksvolle Dokumentation erzählt die Geschichte einer technischen Revolution – von den ersten Versuchen bis zu modernen Hochleistungsmaschinen. Mit dem Mäh-Dresch-Binder begann 1936 eine Erfolgsgeschichte, die mit legendären Modellen wie SUPER, HERCULES und DOMINATOR fortgeschrieben wurde. Anhand einzigartiger Originalaufnahmen aus dem CLAAS-Archiv erwachen historische Maschinen zu neuem Leben und zeigen, wie sich Technik und Landwirtschaft über Jahrzehnte verändert haben. Gleichzeitig bietet der Film faszinierende Einblicke in die Gegenwart, in der moderne Mähdrescher höchste Effizienz und Präzision vereinen. Zeitzeugen berichten aus erster Hand und gewähren persönliche Einblicke hinter die Kulissen des Unternehmens. So entsteht ein lebendiges Bild voller Innovation, Tradition und Leidenschaft. Eine bewegende Zeitreise für Technikinteressierte, Landwirte und alle, die die Entwicklung moderner Landwirtschaft hautnah erleben möchten.