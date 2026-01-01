Die Damaskus Verschwörung - Spion zwischen den Fronten
94 Min.Ab 12
Der desillusionierte israelische Spion Ari Ben-Sion (Jonathan Rhys Meyers) lebt undercover als deutscher Geschäftsmann in Berlin. Als jedoch seine Mission, einen syrischen Doppelagenten lebend nach Israel zu bringen, scheitert, wird auch Ari zurück nach Jerusalem beordert. Aris Mossad-Kontakt Miki (John Hurt) ist sich nicht sicher, wie viele seiner Mitarbeiter entlarvt wurden, und schickt Ari deswegen auf eine Rettungsmission nach Syrien. Doch auch dieser Auftrag birgt unabsehbare Gefahren und schon bald kämpft Ari in Damaskus um sein bloßes Überleben, auf einer Mission, überschattet von Intrigen, Verschwörungen und Rache...