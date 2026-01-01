Die Dame und der Killer
Die Dame und der Killer
Im wilden Westen der 1880er Jahre zieht die heruntergekommene Theatertruppe „Healy’s Dramatic Company“ von Stadt zu Stadt – stets verfolgt von Gläubigern und dem Chaos. Angeführt wird die Truppe vom charmanten, aber ständig klammen Tom Healy (Anthony Quinn), dessen größte Attraktion die temperamentvolle Bühnen-Diva Angela Rossini (Sophia Loren) ist. Als Angela in einem riskanten Poker-Spiel mit dem mysteriösen Revolverhelden Clint Mabry (Steve Forrest) nicht nur das Geld, sondern sich selbst verliert, beginnt ein turbulenter Roadtrip durch die Prärie. Indianerangriffe, Kopfgeldjäger und ein zwielichtiger Auftraggeber namens De Leon machen die Reise zur dramatischen Odyssee. Zwischen Theaterkulissen, Schießereien und romantischen Verwicklungen muss sich Angela entscheiden: Bühne oder Freiheit, Liebe oder Loyalität? Als sie schließlich ein eigenes Theater gründet und sich als „Mrs. Thomas Healy“ ausgibt, wird klar – in diesem Western ist die größte Show das Leben selbst.