Die Festung - Europas größte Burg
45 Min.Ab 6
45 Min.Ab 6
Die Festung - Europas größte Burg
Mächtig und erhaben thront die Feste Hohensalzburg über der Landeshauptstadt Salzburg. Sie ist nicht nur Wahrzeichen der Stadt, sondern eines der beliebtesten Ausflugsziele in ganz Österreich. Dies hat vielerlei Gründe, zum Einen die stattliche Größe von rund 7000 qm und zum anderen ihr perfekter Zustand. Über 1,4 Million Besucher strömen jedes Jahr zu Fuß oder per Stand-Bahn auf den 540 Meter hohen Felsen mit seiner exponierten Lage. Von hier aus hatte man alles im Blick, ob Freund oder Feind. Die Wurzeln der Burg reichen bis Anfang des 11.Jahrhunderts zurück. Um 1077 hat Erzbischof Gebhardt zunächst einen Wohnturm mit Kirche und Wohngebäude errichten lassen.