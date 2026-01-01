Die große Welt der IHC Traktoren
Die große Welt der IHC Traktoren
Die Geschichte der International Harvester Company ist eine eindrucksvolle Reise durch mehr als ein Jahrhundert Landtechnik. Gegründet im Jahr 1902 aus dem Zusammenschluss bedeutender Maschinenhersteller, entwickelte sich IHC schnell zu einem der vielseitigsten Unternehmen seiner Branche. Mit innovativen Traktoren, robusten Erntemaschinen und leistungsstarken Nutzfahrzeugen prägte der Konzern die Landwirtschaft weltweit. Diese Dokumentation folgt den Spuren dieser Erfolgsgeschichte und zeigt, warum die Maschinen von IHC bis heute eine besondere Faszination ausüben. Auf einer internationalen Reise durch Europa begegnen wir leidenschaftlichen Sammlern, die ihre historischen Fahrzeuge mit großer Hingabe pflegen und bewahren. Ob liebevoll restauriert oder im authentischen Originalzustand – jede Maschine erzählt ihre eigene Geschichte. Eindrucksvolle Bilder, spannende Hintergrundinformationen und persönliche Einblicke machen die Welt von International Harvester lebendig. Ein Film über Technik, Tradition und die Menschen, die diese Legende bis heute am Leben erhalten.