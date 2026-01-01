Die Jagd auf Eagle One
Die Jagd auf Eagle One
Ein geheimer Militäreinsatz entwickelt sich zu einem Wettlauf gegen die Zeit: General Frank Lewis setzt alles auf eine riskante Operation, um eine gefährliche Terrorzelle aufzuspüren, die sich tief im Dschungel verschanzt hat. Doch die Mission gerät außer Kontrolle, als ein Helikopter abgeschossen wird und Captain Amy Jennings mit ihrer Crew hinter feindlichen Linien strandet. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als sich herausstellt, dass Jennings auf ein verborgenes Anthrax-Labor gestoßen ist – eine Bedrohung von globalem Ausmaß. Um das Schlimmste zu verhindern, wird Leutnant Matt Daniels entsandt, ein erfahrener Soldat, der keine Mission scheut. Zusammen mit seiner Spezialeinheit dringt er in ein gefährliches Terrain vor, geprägt von Rebellen, schwer zugänglichem Dschungel und einem unsichtbaren Feind. Jeder Schritt kann der letzte sein, jede Entscheidung den Ausschlag geben. Während die Zeit unerbittlich verrinnt, kämpfen die Soldaten nicht nur ums Überleben, sondern auch darum, eine Katastrophe zu verhindern, die Millionen Leben kosten könnte.