Die Jury
144 Min.Ab 12
144 Min.Ab 12
Die Jury
In einer amerikanischen Kleinstadt wird ein zehnjähriges Mädchen von zwei rassistischen Halbstarken brutal vergewaltigt. Der Vater des Opfers, der farbige Arbeiter Carl Lee Hailey, übt Selbstjustiz und erschießt die beiden Täter im Gerichtsgebäude. Unterstützt von der begabten Jurastudentin Ellen, übernimmt der junge und noch unerfahrene Anwalt Jake Brigance Haileys Verteidigung - doch damit macht er sich den Staatsanwalt und den Ku-Klux-Klan zu Feinden ...