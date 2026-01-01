Die kleine Meerjungfrau
86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Die kleine Meerjungfrau
Als Elle mit ihrem Onkel Cam einen geheimnisvollen Zirkus besucht, entdeckt sie etwas Unglaubliches: Eine echte Meerjungfrau lebt dort – gefangen in einem Glastank! Doch die Meerjungfrau Elizabeth ist nicht nur magisch, sondern auch in großer Gefahr. Ein böser Zirkusdirektor will ihre Kräfte für sich nutzen, und Elle spürt: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Gemeinsam mit Cam versucht sie, Elizabeth zu retten – bevor ihre Magie für immer verschwindet.