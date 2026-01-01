Die kleine Zauberflöte
60 Min.Ab 0
Die kleine Zauberflöte
In dieser freien Nacherzählung von Mozarts "Die Zauberflöte" als Zeichentrickfilm verläßt Prinz Tamino die Erde und zieht ins Reich der Dunkelheit. Dort heißt ihn die Königin der Nacht willkommen und erbittet von ihm die Befreiung ihrer Tochter Pamina. Das schöne Mädchen, in das sich Tamino unsterblich verliebt, befindet sich in der Gefangenschaft Sarastros, des Herrschers über den Tag. Begleitet von dem kauzigen Papageno macht sich der Prinz nun auf den Weg zum Palast. Der Weg dorthin erweist sich jedoch als beschwerlich und voller unbekannter Gefahren.