Die Königinnen der Savanne
45 Min.Ab 6
45 Min.Ab 6
Die Königinnen der Savanne
Der Löwe als König der Tiere, der gewaltige Elefantenbulle oder das imposante Pavianmännchen als Familienoberhaupt selbst viele Wissenschaftler sahen das Leben in der Wildnis bislang als Patriarchat. Diese Dokumentation zeichnet ein anderes Bild: In den afrikanischen Savannen begegnen wir kämpferischen Löwinnen, erhabenen Elefanten-Großmüttern und majestätischen Pavianweibchen, die sich als Schwestern verbünden, um gemeinsam Kinder aufzuziehen. Gelebte Emanzipation im Reich der wilden Tiere.