Die Melodie der Liebe
Die Melodie der Liebe
Ein wunderschöner Weihnachtsfilm mit klassischem Ambiente: Gerade erst hat Mélodie (Barbara Cabrita) ihren Traumjob bei einer Veranstaltungsagentur gefunden, als das aufwändig für Heiligabend geplante Konzert der Wiener Philharmoniker durch einen kleinen Unfall des Pianisten ernsthaft gefährdet wird. Kurz bevor ihre launische Chefin sie endgültig feuert, kommt Mélodie der rettende Einfall: Sie muss den aus der Öffentlichkeit verschwundenen Starpianisten Michaël Grimaud (Lannick Gautry) aufspüren und ihn zu einem einmaligen weihnachtlichen Auftritt auf Schloss Schönbrunn überreden. Der Tipp des freundlichen Hausmeisters bringt sie auf die richtige Fährte, und schon bald findet sich Mélodie in den tief verschneiten österreichischen Alpen wieder. Leider hat Michaël keinerlei Interesse daran, seine gemütliche Berghütte gegen den Konzertsaal des Schlosses einzutauschen und pfeift auf seine ruhmreiche Vergangenheit. So leicht gibt sich Mélodie jedoch nicht geschlagen. Langsam erlangt sie das Vertrauen des ehemaligen Pianisten, doch als sich Michaël nach einem Missverständnis von ihr verraten fühlt, steht nicht nur Mélodies Karriere auf dem Spiel, sondern auch die in ihr aufkeimenden Gefühle. Sie muss eine Entscheidung treffen, um das Weihnachtsfest noch retten zu können...