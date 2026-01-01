Die Olsenbande
77 Min.Ab 12
77 Min.Ab 12
Die Olsenbande
Die Legende beginnt – und zwar mit einem Knall. Egon Olsen, frisch aus dem Gefängnis, hat einen Plan: Ein Einbruch in einen Zigarrenladen soll ihm und seinen chaotischen Komplizen Benny und Kjeld endlich den Weg zum großen Geld ebnen. Doch wie immer läuft alles schief – und Egon landet wieder hinter Gittern. Dort schmiedet er einen neuen, „mächtig gewaltigen“ Coup: Der wertvolle Kaiseraufsatz der Hohenzollern, ausgestellt zur deutschen Kulturwoche in Kopenhagen, soll das Trio zu Millionären machen. Mit einem minutiös getakteten Zeitplan, viel Improvisation und noch mehr Pech stolpert die Olsenbande durch ihr erstes großes Abenteuer. Türen klemmen, die Polizei patrouilliert – und Kjelds Sohn bringt die Beute ausgerechnet zur Polizei.