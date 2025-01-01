Die perfekte Weihnachtshochzeit
89 Min.Ab 6
Die perfekte Weihnachtshochzeit
Fünf Jahre nach einer schmerzhaften Trennung steht Brie als Expertin eines Modemagazins an der Spitze ihrer Karriere. Ihre Vorgesetzte stellt ihr sogar eine Partnerschaft in Aussicht, wenn sie innerhalb von drei Wochen vor Weihnachten eine Traumhochzeit für Verlegerin Isabella Elias auf die Beine stellt. Es gibt nur einen Haken: Der Fotograf, der für diesen Auftrag engagiert wurde, ist kein geringerer als Bries Ex-Freund Eddie. Ob alte Gefühle noch einmal aufflammen?