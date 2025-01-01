Die Reise des Weihnachtsbaums
Zu Weihnachten steht in jedem Jahr der „National Tree“ vor dem Weißen Haus in Washington. Dieses Jahr wurde der Baum von Rock Burdock ausgewählt und darf das Weiße Haus erleuchten. Corey (Andrew McCarthy) hat das gute Stück einst am Tag der Geburt seines Sohnes Rock gepflanzt, und Rock findet, dass es keine größere Ehre für ihn und den Baum geben kann, als dass er nun für den Präsidenten leuchtet. Vater und Sohn lassen es sich nicht nehmen, das prächtige und nicht gerade kleine Stück selbst in die Hauptstadt zu fahren, doch begleitet von der PR-Managerin Kate gerät die Reise dorthin zu einem aufregenden Road Trip der besonderen Art…