Die Rembrandt-Connection
95 Min.Ab 16
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Die Rembrandt-Connection
Top-Agent Michael 'Mike' Graham (Pierce Brosnan) reist in Begleitung seiner attraktiven Kollegin Sabrina Carver (Alexandra Paul) nach Amsterdam, um den Gemäldestiebstahl von Rembrandt van Rijns berühmter 'Nachtwache' aufzuklären. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie schnell auf den skrupellosen Kunstsammler Martin Schrader (Michael Shannon), dessen Spur sie nach Hongkong führt. Vor Ort müssen die Agenten jedoch feststellen, dass der Kunstraub eines ihrer geringsten Probleme ist. Kommunistische Extremisten haben eine neue Waffe entwickelt und planen die Übernahme der Weltherrschaft.