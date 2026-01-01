Die schlimmste Schlacht des Mittelalters? | Doku
Die schlimmste Schlacht des Mittelalters? | Doku
Gotland 1361 - Den Bewohnern der schwedischen Ostseeinseln stehen einschneidende Veränderungen bevor. Im Juli greifen die Gotländer zu den Waffen, um ihre Heimat zu verteidigen, denn fremde Eroberer sind in ihr Land gekommen und zerstören alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Die Gotländer müssen sie aufhalten, es geht um ihr Überleben. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.