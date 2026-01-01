Die Schwarze Witwe: Mord im Namen der Gier | True Crime Doku
Die Schwarze Witwe: Mord im Namen der Gier | True Crime Doku
Als Robert O'Dubaine erschossen aufgefunden wird, entwickelt sich dieser scheinbare Bandenmord zu einem tragischen Fall von Verrat und schickt das FBI und die Polizei von Chicago auf die Jagd nach einer tödlichen Verführerin, die hofft, den Behörden im Herzen des Paradieses zu entkommen. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.