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Die tödlichste Gang der Hauptstadt | True Crime Doku

50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland50 Min.Ab 16
FBI Files Deutschland
Die tödlichste Gang der Hauptstadt | True Crime Doku

Die tödlichste Gang der Hauptstadt | True Crime Doku

In den späten 1980er Jahren öffnet ein illegales Drogengeschäft in Washington, DC, seine Pforten. Vincent Hill führt seine Drogenorganisation mit eiserner Faust, die auch Einschüchterung und Mord beinhaltet. Das Leben im Südwesten Washingtons wird für jeden gewalttätiger, ob Bandenmitglied oder nicht. Das FBI untersucht die gewalttätigen Aktivitäten der „K Street Crew“.

Genre:
Spezial
Altersfreigabe:
16
Sender / Lizenzgeber:
FBI Files Deutschland