Die TOP 4 grausamsten Verbrechen 2024 | True Crime Doku
201 Min.Ab 16
In dieser packenden Spezialepisode werfen wir einen Blick auf die fünf erschütterndsten und rätselhaftesten Kriminalfälle des Jahres 2024 bei FBI Files Deutschland. Von mysteriösen Mordfällen, die die Öffentlichkeit in Atem hielten, bis hin zu dramatischen Wendungen in bereits gelösten Fällen – diese Episode deckt die spektakulärsten Verbrechen des Jahres auf. Mit exklusiven Interviews und erschreckenden Enthüllungen bietet diese Episode einen intensiven Rückblick auf die dunklen Seiten von FBI Files. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.