Die Toten des Mittelalters | Das große Mysterium eines Skeletts
Nahe dem mittelalterlichen Teil der Stadt Lewes im englischen East-Sussex wird ein Toter entdeckt. Tim Sutherland und sein Team reisen an den Fundort, um den Fall zu untersuchen. Die Entdeckung sorgt nicht nur in der archäologischen Fachwelt für Schlagzeilen: Die Grabstätte und Bestattungsweise gibt keine Antworten, sondern wirft neue Fragen über eine der bedeutendste Epochen der britischen Geschichte auf. Einige Historiker vermuten, der Unbekannte könnte aus der berühmten Schlacht von Hastings stammen – es wäre der erste gefallene Kämpfer, der je gefunden wurde. Doch es scheint, dass der Tote mit den ausgeprägten Schädelverletzungen im 12. Jahrhundert um Leben kam – in der Schlacht von Lewes. Der legendäre Kampf während des so genannten zweiten „Krieges der Barone“ machte den siegreichen Herzog Simon de Monfort damals zum ungekrönten König von England. Doch erst die Radiokarbon-Datierung bringt den Forschern Gewissheit: Das Skelett ist deutlich älter und könnte daher sogar aus der Zeit der Normannen stammen. Sollte der Tote sich vielleicht doch mit der Schlacht von Hastings im Jahr 1066 in Verbindung lassen? Das wäre eine Sensation. Tim Sutherland und sein Team versuchen, das Geheimnis des Unbekannten zu lüften.